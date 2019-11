Fortnite x Star Wars: video dell'evento crossover appena annunciato

Si chiama Fortnite x Star Wars ed è un piccolo evento crossover, annunciato da un video diffuso da Epic Games, il publisher che ha così unito le forze con Disney, portando anzitutto la possibilità di acquistare una nuova skin nello store del gioco.

Nel video, della durata di pochi secondi, possiamo notare come i giocatori siano avvertiti dell'arrivo del malvagio impero galattico di Star Wars sull'isola di Fortnite dall'avvistamento di un oggetto di forma triangolare in cielo. Uno Star Destroyer? Apparentemente sì, a giudicare anche dall'identità dei nuovi arrivati: due Stormtrooper dell'Esercito Imperiale che si guardano intorno cercando di capire dove esattamente abbiano toccato terra. Ma non avranno vita facile, a giudicare dall'accoglienza davvero poco calorosa che gli abitanti dell'isola di Fortnite Capitolo 2 sembrano avere in serbo.

L'evento Fortnite x Star Wars, programmato sicuramente in occasione del lancio di Star Wars Jedi: Fallen Order, per il momento non ha riservato grosse sorprese, se non la possibilità di acquistare sullo store del gioco la nuova skin da Stormtrooper, da qui fino al 17 novembre, ma attendiamo ulteriori sviluppi, come delle probabili sfida a tema Star Wars in Fortnite Capitolo 2.