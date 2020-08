Fortnite: lo spot contro la Apple cita 1984 e Ridley Scott

Fortnite ha reagito con uno spot contro Apple che ha deciso di rimuovere il gioco dall'App Store a causa della forma di pagamento utilizzata da Epic. Il video condiviso online invita i fan e gli utenti a unirsi alla "lotta" per impedire che il 2020 diventi come il 1984, riferimento al video che aveva realizzato Ridley Scott per l'azienda per promuovere il lancio del Macintosh.

Epic Games ha scritto sul proprio sito che Fortnite andava contro il monopolio di Apple sostenendo che la società mantiene i prezzi alti in modo da poter tenere il 30% dei pagamenti degli utenti impedendo di versare direttamente le cifre per acquistare espansioni e funzionalità agli sviluppatori. La società di videogame ha quindi avanzato una causa legale per porre fine alle restrizioni imposte da Apple sul mercato legato alle app per iOS.

Fortnite rimane disponibile su Google Play, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, GeoForce Now l'app di Epic Gammes su Android.

Ridley Scott aveva firmato l'epico spot per il lancio del Macintosh andato in onda il 24 gennaio 1984 durante il Super Bowl.

