Fortnite, il principe Harry: "Il videogioco dovrebbe essere vietato"

Fortnite non ha tra i suoi fan il principe Harry che ha sostenuto, durante una visita compiuta all'YMCA di West London, che dovrebbe essere vietato perché causa dipendenza più di droghe e alcol. Nel suo discorso il membro della famiglia reale ha inoltre aggiunto che i genitori che lasciano i propri figli giocarci sono degli irresponsabili e nel Regno Unito dovrebbe essere proibito.

Il videogioco è attualmente tra i titoli più popolari in tutto il mondo e nel 2018 ha guadagnato 2.4 miliardi di dollari, arrivando a quota 250 milioni di giocatori. Fortnite sfrutta il fatto di essere gratis e di permettere agli utenti di compiere degli acquisti opzionali, non di cifre molto elevate, durante le partite.

Il progetto sviluppato da Epic Games e People Can Fly ha due modalità di gioco. Salva il mondo è ambientata in una terra post-apocalittica dove una tempesta ha fatto scomparire il 98% della popolazione, sostituendola con pericolose creature aliene. I giocatori, anche in gruppo, devono compiere varie missioni e ottenere ricompense per migliorare le loro abilità, scegliendo inoltre se compiere microtransizioni per ottenere aggiornamenti e altri bonus. Battaglia Reale è invece ambientata su un'isola in cui 100 giocatori lottano per sopravvivere e presenta più di una modalità: singola, coppia, squadra e a tempo limitato. La modalità Parco Giochi permette di usare un'intera mappa per 55 minuti dove possono testare le proprie capacità e fantasia ideando costruzioni e combattendo.

