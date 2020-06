Fortnite: Captain America arriverà nel mondo del videogioco?

Fortnite sembra stia per accogliere Catain America: il 4 luglio l'eroe Marvel sembra sarà coinvolto in qualche modo nel popolare videogioco disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Per ora non si hanno informazioni ufficiali, tuttavia i giocatori più esperti hanno individuato l'iconico scudo.

Captain America... ? pic.twitter.com/M8wFQIA44j — FortTory - Fortnite Leaks & News (@FortTory) June 30, 2020

Un aggiornamento del videogioco ha permesso agli utenti di andare alla ricerca di dati e nuovi elementi all'interno dell'universo di Fortnite. Alcuni giocatori hanno quindi notato la presenza dello scudo di Steve Rogers e alcuni file che sembrerebbero confermare un debutto delle funzionalità legate all'eroe Marvel a partire dal 4 luglio.

Nel mondo di Fortnite, recentemente, erano state introdotte delle opzioni legate all'irriverente Deadpool e recentemente ad Aquaman. Il videogioco potrebbe quindi proporre, in contemporanea, elementi legati all'universo DC e a quello della Marvel, situazione piuttosto rara e sicuramente interessante per gli utenti.

Per scoprire in che modo sarà coinvolto Captain America nelle avventure al centro del gioco bisognerà però attendere le conferme da parte di Epic Games che dovrebbero arrivare prossimamente online.

Nell'attesa i giocatori hanno persino potuto apprezzare una proiezione speciale nella sala cinematografica virtuale presente online che ha proposto un film diretto da Christopher Nolan, dopo la presentazione in anteprima del trailer di Tenet avvenuta qualche mese fa.