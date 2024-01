Food Games: stasera su Food Network Il cooking show quiz che mette alla prova la conoscenza culinaria

Questa sera, giovedì 11 gennaio, su Food Network andrà in onda, in prima serata alle 21:00, Food Games, un coinvolgente cooking show condotto da Fabio Esposito. Questo quiz culinario mette alla prova le nostre conoscenze gastronomiche. Potremo seguire il programma ogni giovedì per otto settimane sia su Food Network canale 33 che in streaming su discovery+.

Food Games: Una Nuova Sfida Culinaria con Fabio Esposito

Siamo tutti più o meno bravi ai fornelli, ma quanto conosciamo davvero gli ingredienti che utilizziamo? Food Games, condotto da Fabio Esposito, pone l'accento sulla conoscenza culinaria a 360 gradi, mettendo alla prova due aspiranti cuochi nella cornice di In Cibum - Scuola di alta formazione gastronomica.

Giudici d'Eccezione: Marco Gallo e Francesco Procopio

Nel corso di Food Games, i giudici, lo chef Marco Gallo e l'attore Francesco Procopio, valuteranno non solo le capacità ai fornelli, ma anche la preparazione e la conoscenza culinaria complessiva dei concorrenti.

Regole della Sfida e Influenza sul Piatto Finale

Durante la sfida, ogni risposta sbagliata permette all'avversario di eliminare un ingrediente o, peggio ancora, di aggiungere un ingrediente killer in grado di rovinare il piatto e il palato dei giudici. Chi si aggiudicherà la vittoria in questa competizione culinaria unica?

Dettagli sulla Produzione e Distribuzione

Food Games è prodotto da iCompany per Warner Bros. Discovery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.