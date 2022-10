Florence Pugh star di The Pack, l'esordio alla regia di Alexander Skarsgård

L'attrice Florence Pugh sarà la protagonista di The Pack, un thriller psicologico che segna l'esordio alla regia di Alexander Skarsgård.

Florence Pugh sarà la protagonista di The Pack, l'esordio alla regia dell'attore Alexander Skarsgård. Le riprese del progetto inizieranno nel mese di marzo, ma per ora non è stata annunciata una possibile data di uscita nelle sale.

The Pack è stato scritto da Rose Gilroy e racconterà la storia di un gruppo di documentaristi che sfidano la natura selvaggia delle zone più remote dell'Alaska nel tentativo di salvare una specie quasi estinta di lupi.

Quando il gruppo viene riunito per partecipare alla cerimonia di consegna di un premio prestigioso, la tensione aumenta mentre una verità mortale minaccia di far scivolare nel caos il loro mondo. Il team è sopravvissuto agli elementi naturali più duri, ma un segreto potrebbe non farlo sopravvivere alla notte.

Per ora è confermato nel cast solo il nome di Florence Pugh, recentemente protagonista di Don't Worry Darling e tra le star di Oppenheimer, Dune: Parte Due, A Good Person e The Wonder.

Alexander Skarsgård sarà impegnato per la prima volta alla regia dopo aver girato recentemente il film Lee, accanto a Kate Winslet, ed Eric Larue diretto da Michael Shannon.