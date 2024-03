Florence Korea Film Fest 2024: notte horror con la prima italiana di Tastes of Horror

La prima italiana di Tastes of Horror, il film collettivo dedicato al genere horror diventato un fenomeno cult in Corea del Sud, è in programma alla settima giornata del Florence Korea Film Fest mercoledì 27 marzo al cinema La Compagnia, alle ore 20 (ingresso 6 euro). Il film è composto da 6 cortometraggi diretti da cinque dei più acclamati registi del filone in Corea del Sud - è stato adattato da un webtoon (fumetti digitali) e diretto per ogni cortometraggio da un regista diverso.

Locandina di Tastes of Horror

Il settimo giorno di festival inizia alle 15 per la rassegna Corto, corti! nella sala piccola del cinema La Compagnia. Alla stessa ora nella sala principale continua l'omaggio agli anni '60 con Aimless bullet di Yu Huyun-mok: attraverso la storia di una famiglia umile che vive una vita di stenti, la pellicola rivela le difficoltà della società coreana del dopoguerra. Il programma prosegue alle 17 con il film Immortal woman di Choi Jong-tae, storia di attualità e formalità: in un negozio di cosmetici, Hee-kyeong e Seung-ah devono mantenere un sorriso costante e un atteggiamento accomodante. Quando incontrano Jeong-ran, una cliente difficile, la loro pazienza è messa alla prova e, nonostante le sfide, si sforzano di rimanere professionali, sperando in un finale positivo.

A chiudere un'altra giornata intensa di proiezioni il film Inside men di Wo Min-Ho, un altro tributo alla superstar del cinema Lee Byung-hun in programma alle 22.15: un ruolo molto interessante nella filmografia più recente dell'attore che non teme di spingersi al massimo in una direzione che decostruisce, letteralmente pezzo dopo pezzo, la sua immagine glamour per diventare un emarginato che, prima di mostrare il suo vero volto, suscita nello spettatore persino un certo disgusto con le sue azioni grottesche ed esasperate.