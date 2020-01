Florence Korea Film Fest 2020: Cho Jin-woong ospite della 18° edizione

Sarà l'attore Cho Jin-woong, star del cinema sud-coreano, l'ospite speciale della 18° edizione del Florence Korea Film Fest 2020, il festival dedicato al meglio della cinematografia sud-coreana contemporanea, in programma dal 19 al 27 marzo al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r).

La star coreana, che in meno di venti anni di carriera ha collezionato più di 50 apparizioni cinematografiche e televisive, dividendo il suo impegno tra piccolo e grande schermo e ricoprendo spesso ruoli da "cattivo", sarà omaggiato da una selezione di titoli dedicata al suo percorso artistico: dal thriller apprezzato dalla critica e dal pubblico "A hard day" di Kim Seong-hun (2014) al dramma carcerario tratto da una storia vera "Man of will" di Lee Won-tae (2017) passando per l'action poliziesco sul mondo della droga "Believer" di Lee Hae-Young (2018) fino alla più recente commedia "Man of man" del regista Yong-Soo in cui le strade di un avvocato in fin di vita e un gangstar che vuole redimersi si incontrano (2019). Cho Jin-woong sarà presente in sala per presentare "Black Money" del regista Chung Ji-young.

La manifestazione, ideata e diretta da Riccardo Gelli dell'associazione Taegukgi - Toscana Korea Association, che celebra il cinema sudcoreano, è organizzata in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Comune di Firenze, Confesercenti Firenze e KOFIC - Korean Film Council.