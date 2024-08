Flea e la follia con Woody Harrelson: "Abbiamo fatto snowboard nudi"

Flea ha partecipato al podcast dell'amico Woody Harrelson, Where Everybody Knows Your Name, e insieme hanno ricordato alcuni momenti salienti della loro lunga amicizia. Risate e momenti di grande emozione, culminati con una bizzarra confessione.

I due artisti si conoscono da parecchi anni e insieme hanno vissuto alcune delle esperienze più assurde della loro vita. Una di queste è stata approfondita da entrambi nel corso della puntata del podcast dell'attore di Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Snowboard insolito

"Ti ricordi quella volta in cui abbiamo fatto snowboard nudi?" ha esclamato Flea, che poi ha aggiunto "Io e lui abbiamo fatto snowboard nudi. Ho delle riprese di Woody Harrelson e me mentre facciamo snowboard completamente nudi giù per una grande montagna innevata".

Flea aveva intenzione di rendere pubblico il video:"Volevo postarlo su Instagram ma Laura [la moglie di Woody Harrelson] mi ha sconsigliato di farlo, dicendo che potrebbe non essere sarebbe saggio mostrare i nostri genitali". Il musicista è un fiume in piena e ricorda altri dettagli.

"Stavamo gareggiando e siamo stati entrambi imprudenti quindi diciamocelo, andiamo molto veloci ma siamo snowboarder mediocri, dobbiamo ammetterlo. Io stavo scendendo giù per la montagna ed ero fuori controllo, ho rischiato di investire una donna ma non l'ho fatto, mi sono scansato. Stavamo gareggiando, tutto bene". Flea ricorda la rabbia della donna e la situazione in procinto di degenerare.

"Salimmo sulla seggiovia ma tu volevi una rissa e cominciasti ad urlare che li avresti aspettati in cima alla seggiovia. Realizzai che traevi gioia dal caos in arrivo" ha concluso il musicista, affermando che Woody Harrelson è molto più competitivo di lui. Flea è uno degli artisti musicali maggiormente connessi anche al mondo del cinema, con diverse partecipazioni sul grande schermo nelle vesti di attore in film come la saga di Ritorno al futuro, Psyhco di Gus Van Sant e un cameo ne Il grande Lebowski.