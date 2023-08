Flavio Insinna torna stasera su Rai1 con Techeteche Show dedicato a Gianni Morandi

Si inaugura stasera su Rai1 alle 20:35 l'appuntamento con Techeteche Show, la serie di speciali dedicati ai protagonisti dello spettacolo italiano. Alla conduzione Flavio Insinna, al primo impegno ufficiale in RAI dopo l'addio a L'Eredità, il fortunato quiz del preserale che nella prossima stagione sarà condotto da Pino Insegno.

Anticipazioni del 25 agosto: Gianni Morandi

Ad aprire la serie, in questo venerdì 25 agosto, sarà la puntata su Gianni Morandi dal titolo "Un mondo d'amore" in cui si vedrà l'artista emiliano raccontarsi nelle canzoni, nelle interviste, negli spezzoni di film e nelle vesti di conduttore, partendo dalla piccola Monghidoro, gioiello incastonato nella provincia emiliana, per arrivare a Bologna, dove ha preso il volo verso il successo.

Techeteche Show è un viaggio nel meglio del meglio delle immagini custodite negli archivi Rai, selezionate con certosina attenzione dalle Direzione Teche.

Gianni Morandi Su RaiPlay

In concomitanza con la messa in onda della prima puntata di Techeteche Show realizzata in collaborazione con Rai 1, Rai Teche propone da oggi su RaiPlay Stasera Gianni Morandi. In questa serata in onda il 17 maggio 1969 diretta da Antonello Falqui, le tappe più importanti della vita e della carriera di Gianni Morandi sono ripercorse in chiave musicale. Ad affiancare il protagonista grandi ospiti come Florinda Bolkan, Mario Carotenuto e Franco Migliacci, autore di molti testi di brani di Morandi e suo primo "talent scout". Dopo il frizzante inizio con le interviste di Gianni Boncompagni a persone comuni ma anche a personaggi del calibro di Raffaella Carrà, cui chiede se apprezzino il cantante emiliano, Morandi apre la serata con un autoironico doppiaggio che gli consente di sfoggiare una perfetta dizione priva di inflessioni dialettali. Alle interpretazioni dei maggiori successi musicali da "Fatti mandare dalla mamma" a "C'era un ragazzo", si alternano le movimentatissime coreografie di Don Lurio o gli sketch comici, tra i quali quello con la generosa fan Franca Valeri e la partita di briscola con Bobby Solo e Paolo Panelli.

Le puntate di settembre

Con Flavio Insinna i telespettatori potranno fare anche un viaggio nella Roma di Claudio Baglioni, dai quartieri popolari, dove è nato e cresciuto, fino a San Pietro, passando per le piazze che sono state teatro dei suoi concerti più fortunati e affollati, magnifici scenari in cui sono risuonate le note di capolavori come "Questo piccolo grande amore", la più bella canzone d'amore del secolo scorso.

TechetecheShow sbarca anche nella Sicilia di Rosario Fiorello partendo da Catania, la città dove è nato, fino a Taormina, nei luoghi del suo cuore. Flavio Insinna porterà il pubblico ad assaporare le atmosfere in cui l'inimitabile showman ha compreso l'efficacia della propria comicità e gettato le basi del suo successo, in una travolgente selezione di sketch, canzoni ed esibizioni con grandissimi artisti italiani e stranieri.