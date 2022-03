Flash/Zagor – La scure e il fulmine, il trailer del primo incontro tra i personaggi DC Comics e SBE

Flash/Zagor - La scure e il fulmine, dal 10 marzo 2022, arriverà nelle librerie e nelle fumetterie italiane: sarà finalmente possibile acquistare il volume cartonato a colori e in grande formato.

Flash/Zagor - La scure e il fulmine, dopo l'esordio degli albetti di presentazione, arriverà in libreria e in fumetteria il 10 marzo 2022: ecco il trailer del volume completo, tutto a colori, cartonato e in grande formato, della storia speciale che vede uniti lo Spirito con la Scure e il velocista dell'universo DC Comics.

Il team-up tra Zagor e Flash, primo frutto dell'eccezionale progetto in cui gli Eroi bonellianiincontrano quelli dell'universo DC, ci condurrà nel cuore della foresta di Darkwood in una prospettiva del tutto inedita e seducente, grazie alla storia scritta a quattro mani da Giovanni Masi & Mauro Uzzeo (Il Confine), disegnata da Davide Gianfelice (Orfani, K-11, The Flash) e coi colori di Adele Matera e Luca Saponti.

I due personaggi protagonisti sono tra i più famosi del fumetto mondiale. Da un lato c'è l'agente della polizia scientifica Barry Allen, che colpito da un fulmine e cosparso di sostanze chimiche entra in contatto con una misteriosa fonte d'energia: la Forza della Velocità. Usando quel potere per aiutare chiunque ne abbia bisogno, si trasforma in Flash, l'uomo più veloce del mondo. Dall'altro lato c'è "Lo Spirito Con La Scure", un uomo con poteri straordinari: il suo caratteristico grido di battaglia "AAAAHHYAAK!" perseguita chiunque provi ad attentare alla pace della foresta di Darkwood.

Flash/Zagor - La scure e il fulmine, arricchito dagli articoli di approfondimento e da una ricca gallery di disegni preparatori, copertine e immagini inedite realizzate da Davide Gianfelice, Carmine Di Giandomenico e Emiliano Mammucari, sarà disponibile anche con una specialeVariant Cover realizzata dalla superstar del fumetto Gabriele Dell'Otto, in vendita in esclusiva nella catena Games Academy e sul sito di Sergio Bonelli Editore. A seguire l'edizione italiana, il volume sarà poi pubblicato negli Stati Uniti da DC Comics e in numerosi altri paesi.