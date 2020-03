Flashmob in Italia del 17 marzo contro il Coronavirus: canzone e orario

L'Italia anche oggi si dà appuntamento per un nuovo del Flashmob fuori ai balconi per combattere l'isolamento da Coronavirus. L'orario è alle 18:00 come di consueto, la canzone è Tanto pe' canta'. Ecco il testo del brano:

È una canzone senza titolo

Tanto pe' cantà

Pe' fa quarche cosa

Non è gnente de straordinario

È robba der paese nostro

Che se po' cantà pure senza voce

Basta 'a salute

Quanno c'è 'a salute c'è tutto

Basta 'a salute e un par de scarpe nove

Poi girà tutto er monno

E m'a accompagno da me

Pe' fa la vita meno amara

Me so' comprato 'sta chitara

E quanno er sole scenne e more

Me sento 'n core cantatore

La voce e' poca ma 'ntonata

Nun serve a fa 'na serenata

Ma solamente a fa 'n maniera

De famme 'n sogno a prima sera

Tanto pe' cantà

Perché me sento un friccico ner core

Tanto pe' sognà

Perché ner petto me ce naschi 'n fiore

Fiore de lillà

Che m'ariporti verso er primo amore

Che sospirava le canzoni mie

E m'aritontoniva de bucie

Canzoni belle e appassionate

Che Roma mia m'aricordate

Cantate solo 'pe dispetto

Ma 'cò 'na smania dentro ar petto

Io nun ve canto a voce piena

Ma tutta l'anima è serena

E quanno er cielo se scolora

De me nessuna se 'nn'amora

Tanto 'pe cantà

Pecchè me sento 'n' friccico ner core

Tanto 'pe sognà

Perché ner petto me ce naschi un' fiore

Fiore de lillà

Che m'ariporti verso er primo amore

Che sospirava alle canzoni mie

E m'arintontoniva de bucie

Tanto 'pe cantà

Pecchè me sento 'n' friccico ner core

Tanto 'pe sognà

Perché ner petto me ce naschi 'n' fiore

Fiore de lillà

Che m'ariporti verso er primo amore

Che sospirava alle canzoni mie

E m'arintontoniva de bucie

La canzone del flashmob di oggi, Tanto pe' canta, è stata scritta nel 1932 da Alberto Simeoni mentre le musiche furono composte da Ettore Petrolini, che fu anche il primo ad interpretarla. Il brano è leggero, scanzonato fondato sulle speranze e la voglia di divertirsi e sulla bellezza della gioventù. La canzone ha raggiunto il successo grazie a Nino Manfredi che la interpretò a Sanremo nel 1970. Tanto pe' canta è stata poi eseguita da numerosi artisti tra cui Lando Fiornini, Gabriella Ferri e Tiziano Ferro.