Flashmob in Italia del 21 marzo contro il Coronavirus: canzone e orario

Oggi 21 marzo è previsto un nuovo flashmob in Italia: si canta fuori dai balconi come resistenza al Coronavirus: ecco l'orario e la canzone di oggi.

L'Italia anche oggi si dà appuntamento per un nuovo del Flashmob fuori dai balconi e dalle finestre per sfuggire all'isolamento che siamo chiamati a rispettare per evitare la diffusione del Coronavirus. L'orario è alle 18:00, la canzone è L'Italiano di Toto Cutugno. Ecco il testo del brano:

Lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare sono un italiano Buongiorno Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come Presidente con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti con troppa America sui manifesti con le canzoni con amore con il cuore con più donne sempre meno suore Buongiorno Italia buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia buongiorno Dio lo sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare perché ne sono fiero sono un italiano un italiano vero Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba alla menta con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV Buongiorno Italia col caffè ristretto le calze nuove nel primo cassetto con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria Buongiorno Italia buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia buongiorno Dio lo sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare perché ne sono fiero sono un italiano un italiano vero. La la la la la la la la... Lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare perché ne sono fiero sono un italiano

La canzone del flashmob di oggi 21 marzo, L'Italiano, scritta e cantata da Toto Cotugno, era stata composta per Adriano Celentano che si rifiutò di cantarla. Cotugno la presentò alla 33ª edizione del Festival di Sanremo finendo quarto. Il brano è uno dei più conosciuti all'estero, un brano etichettato come 'nazionalpopolare', nel quale ci sono riferimenti all'americanismo, alla crisi delle vocazioni religiose, ma piena di orgoglio di appartenenza alla propria nazione, l'Italia. Il brano lo ritroviamo in numerose pellicole, l'ultima delle quali è Il traditore, cantata un poco modificata per smascherare Buscetta rifugiatosi all'estero.