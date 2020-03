Flashmob in Italia del 20 marzo contro il Coronavirus: canzone e orario

L'Italia anche oggi si dà appuntamento per un nuovo del Flashmob fuori dai balconi e dalle finestre per sfuggire all'isolamento che siamo chiamati a rispettare per evitare la diffusione del Coronavirus. L'orario è alle 18:00, la canzone è Strada facendo di Claudio Baglioni. Ecco il testo del brano:

Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è Tra mille mattini freschi di biciclette Mille e più tramonti dietro i fili del tram Ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me

Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore Larghe e vuote di un'estate di città Accanto alla mia ombra lunga di malinconia Io e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello Col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento

E dentro un senso di inutilità E fragile e violento mi son detto tu vedrai

Vedrai Vedrai Strada facendo vedrai Che non sei più da solo Strada facendo troverai

Un gancio in mezzo al cielo

E sentirai la strada far battere il tuo cuore Vedrai più amore Vedrai Io troppo piccolo tra tutta questa gente che c'è al mondo Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai E ho corso in mezzo a prati bianchi di luna Per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità E giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai Vedrai Vedrai Strada facendo vedrai Che non sei più da solo... Strada Facendo troverai Anche tu, un gancio in mezzo al cielo E sentirai la strada far battere il tuo cuore Vedrai più amore Vedrai È una canzone e neanche questa potrà mai cambiar la vita Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore Che mi fa cantare e amare sempre più Perché domani sia migliore Perché domani tu Strada facendo vedrai Perché domani sia migliore Perché domani tu Strada facendo vedrai Perché domani sia migliore Perché domani tu Strada facendo vedrai Perché domani sia migliore Perché domani tu Strada facendo vedrai Perché domani sia migliore Perché domani tu Strada facendo vedrai Perché domani sia migliore Perché domani tu

La canzone del flashmob di oggi, Strada facendo, è stato pubblicato nel 1981, scritto e cantato da Claudio Baglioni il brano parla delle varie difficoltà che ognuno può incontrare lungo il cammino della propria vita, dando comunque un messaggio di speranza. Il testo fa uso di numerose metafore "io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai" (si riferisce ai sogni che non sono stati realizzati).