Flashmob in Italia del 19 marzo contro il Coronavirus: canzone e orario

Oggi 19 marzo è previsto un nuovo flashmob in Italia: si canta fuori dai balconi come resistenza al Coronavirus: ecco l'orario e la canzone di oggi.

L'Italia anche oggi si dà appuntamento per un nuovo del Flashmob fuori dai balconi e dalle finestre per sfuggire all'isolamento che siamo chiamati a rispettare per evitare la diffusione del Coronavirus. L'orario è alle 18:00, la canzone è Ma che ce frega (La società dei magnaccioni). Ecco il testo del brano:

Fatece largo che passamo noi Sti giovanotti de' sta Roma bella Semo ragazzi fatti cor pennello E le ragazze famo innamorà E le ragazze famo innamorà Ma che ce frega ma che ce 'mporta Se l'oste ar vino ci ha messo l'acqua E noi je dimo e noi je famo C'hai messo l'acqua Nun te pagamo ma però Noi semo quelli Che j'arrisponnemmo 'n coro E' mejo er vino de li Castelli De questa zozza società E si per caso vi è er padron de casa De botto te la chiede la pigione E noi jarrispondemo a sor padrone T'amo pagato e 'n te pagamo più T'amo pagato e 'n te pagamo più Che ce arifrega che ce arimporta Se l'oste ar vino ci ha messo l'acqua E noi je dimo e noi je famo C'hai messo l'acqua Nun te pagamo ma però Noi semo quelli Che j'arrisponnemmo 'n coro E' mejo er vino de li Castelli De questa zozza società Ce piacciono li polli Li abbacchi e le galline Perché son senza spine Nun so' come er baccala' La societa' dei magnaccioni La societa' della gioventù A noi ce piace de magna e beve E nun ce piace de lavora' Portace 'nantro litro Che noi se lo bevemo E poi jarrisponnemo Embe' embe' che c'è E quanno er vino embe' C'arriva al gozzo embe' Ar gargarozzo embe' Ce fa 'n figozzo embe' Pe falla corta pe falla breve Mio caro oste portace da beve Da beve da beve

La canzone del flashmob di oggi, Ma che ce frega (La società dei magnaccioni), è una canzone popolare romana, incisa nel 1962 da Armandino Bosco. La versione più conosciuta è quella interpretata da Gabriella Ferri e Luisa De Santis. Molti artisti romani hanno dato una propria versione del brano, tra questi ricordiamo Lando Fiorni e Claudio Villa.