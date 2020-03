Flashmob in Italia del 18 marzo contro il Coronavirus: canzone e orario

Oggi 18 marzo è previsto un nuovo flashmob in Italia: si canta fuori dai balconi come resistenza al Coronavirus: ecco l'orario e la canzone di oggi.

L'Italia anche oggi si dà appuntamento per un nuovo del Flashmob fuori dai balconi e dalle finestre per combattere l'isolamento da Coronavirus. L'orario è alle 18:00, la canzone è Felicità. Ecco il testo del brano:

Felicità

È tenersi per mano, andare lontano, la felicità

È il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità

È restare vicini come bambini la felicità, felicità

Felicità

È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va

È la pioggia che scende dietro le tende, la felicità

È abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità

Felicità

È un bicchiere di vino con un panino, la felicità

È lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità

È cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità

Senti nell'aria c'è già

La nostra canzone d'amore che va

Come un pensiero che sa

Di felicità

Senti nell'aria c'è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa

Di felicità

Felicità

È una sera a sorpresa, la luna accesa e la radio che va

È un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità

È una telefonata non aspettata, la felicità, felicità

Felicità

È una spiaggia di notte, l'onda che parte, la felicità

È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità

È aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità, felicità

Senti nell'aria c'è già

La nostra canzone d'amore che va

Come un pensiero che sa

Di felicità

Senti nell'aria c'è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa

Di felicità

Senti nell'aria c'è già

La nostra canzone d'amore che va

Come un pensiero che sa

Di felicità

Senti nell'aria c'è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa

Di felicità

La canzone del flashmob di oggi, Felicità, una delle più note del duo Albano e Romina Power, seconda classificata all'edizione del Festival di Sanremo del 1982, vinta da Riccardo Fogli. I due cantanti hanno continuato a proporre la canzone anche dopo la separazione. Felicità faceva parte dell'omonimo album che ha venduto ben 35 milioni di copie ed è stata inserita nella scena finale del film Lourdes della regista austriaca Jessica Hausner.