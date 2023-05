FIPILI Horror Festival 2023: aperti i bandi di concorso per la XII edizione

Sono stati pubblicati i nuovi bandi dei concorsi per cortometraggi e racconti per l'edizione 2023 del FIPILI Horror Festival di Livorno.

Online i nuovi bandi dei concorsi per cortometraggi e racconti dell'edizione 2023 del FIPILI Horror Festival. Dopo il successo della XI edizione con centinaia di opere in concorso, il festival della paura tra cinema e letteratura fedele alla doppia natura che lo caratterizza, apre le due tipologie di concorso: la prima inerente all'ambito cinematografico con i cortometraggi, la seconda a quello letterario con i racconti brevi.

Le opere in gara selezionate da apposite e qualificate giurie verranno rispettivamente proiettate in sala e lette negli eventi del festival, che si terrà nel periodo di Halloween a Livorno.

Proprio in questi giorni ai David di Donatello sono stati premiati due dei protagonisti della scorsa edizione del festival come il regista Marco Bellocchio e lo sceneggiatore Ugo Chiti, oltre a vecchie conoscenze del FiPiLi come Enrico Vanzina e l'edizione 2023 si prepara a regalare nuovamente molte sorprese.

Il concorso cortometraggi

Il concorso relativo ai cortometraggi è divenuto ormai un appuntamento consolidato nel panorama nazionale e internazionale. Per partecipare è necessario che le opere non superino la durata massima dei 666 secondi e si divide in due categorie: "horror-fantastico", che comprende anche fantascienza, fantasy e comedy horror e "thriller" con le varie sfumature del giallo e del noir. Le opere selezionate ai fini del concorso saranno proiettate durante la manifestazione e ai vincitori verranno assegnati premi in denaro: Miglior cortometraggio horror/fantastico e Miglior cortometraggio thriller, ciascuno del valore di 600€. Verranno inoltre premiati miglior interpretazione, trucco/effetti speciali e miglior cortometraggio straniero, per ciascuna categoria.

L'iscrizione e l'invio delle opere dà diritto ad un pass gratuito valido per l'accesso a tutte le proiezioni di cortometraggi e lungometraggi in concorso, per tutte le giornate del Festival, utilizzabile dal singolo regista o da un qualunque altro membro della produzione. Le opere possono essere iscritte al concorso tramite l'utilizzo di piattaforma FilmFreeway collegandosi al link: filmfreeway.com/FiPiLiHorrorFestivalLivorno, oppure tramite mail all'indirizzo di posta elettronica fipilihorrorfestival@gmail.com.

Il concorso letterario

Per chi volesse partecipare al concorso letterario "La paura fa 90... righe - Si accettano solo storie dell'orrore", il tema è quello della paura; il concorso è riservato a racconti brevi, inediti e in lingua italiana, come si evince dal titolo, di lunghezza inferiore o uguale alle 90 righe di testo. I premi in denaro per i primi tre racconti classificati sono rispettivamente per il 1° posto 500€, per il 2° 250€ e per il 3° 150 €.

Per partecipare è necessario inviare l'elaborato in un file in formato .pdf esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo: fipilihorrorfestival@gmail.com. Le opere, sia cortometraggi che racconti, dovranno pervenire entro la data di scadenza del 17 settembre 2023, successivamente saranno esaminati da una giuria di esperti.

Il FIPILI Horror Festival continua anche in questa edizione a indagare la paura e le sue accezioni proponendosi come unico festival nel panorama nazionale che lega il cinema e la letteratura, mettendo in luce il legame profondo fra queste due discipline. L'evento avrà luogo in autunno 2022 al Cinema Teatro 4 Mori di Livorno e come ogni anno prevede non solo i concorsi e la proiezione delle opere selezionate, ma anche la proiezione in anteprima di lungometraggi, incontri con gli autori e presentazioni di libri.

Nei precedenti anni il FIPILI Horror Festival ha visto la crescente affluenza di pubblico, la partecipazione di ospiti di rilievo nel panorama artistico come Maccio Capatonda, Franco Nero, Marco Bellocchio, Dario Argento, Lamberto Bava, Elio Germano, Lillo, Donato Carrisi, Ruggero Deodato. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.fipilihorrofestival.it.