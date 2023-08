Fiorello, Amadeus, Claudio Cecchetto e Il Volo ospiti di Felicità, oggi su Rai2

Sarà Riccione la grnde protagonista della terza puntata di Felicità, in onda oggi, sabato 19 agosto su Rai 2, alle ore 12:00, con ospiti speciali come Claudio Cecchetto e i giovani tenori de Il Volo. Un omaggio a una capitale del turismo del divertimento romagnolo in un anno speciale per la bellissima terra.

Ospiti

Ci saranno anche Amadeus e Fiorello a salutare il loro talent-scout originario del Veneto ma romagnolo di adozione, Claudio Cecchetto, che ha segnato la formazione musicale di tanti giovani italiani con le sue scoperte artistiche. Dopo il premio all'Ischia Global Festival, "Felicità" approfondirà la vita e la storia di un personaggio che in qualche modo ha fatto la storia dello spettacolo italiano.

A seguire spazio a Il Volo: Gianluca, Ignazio e Piero sono ormai nella storia della musica mondiale e per Vicedomini ritrovarli è sempre una forte emozione, avendoli visti nascere e crescere con Michele Torpedine e agli inizi con il leggendario maestro Tony Renis, il primo ad essersi speso per la loro carriera negli Stati Uniti d'America.

A completare l'intrattenimento, la rubrica sul cinema di Solei Sorge con Enrico Vanzina, sul benessere con il professore Pietro Lorenzetti. E anche un contributo sulla formazione dei giovani e uno sulle questioni finanziarie delle famiglie italianai a cura di Caterina Milicchio.

Tra gli altri ospiti della puntata, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il maestro Leonardo De Amicis per la Festa della Perdonanza Celestiniana di L'Aquila, il cantautore Erminio Sinni ed i manager Antonio Valitutti, Alfonso Lo Vito e Giovanni Acampora.