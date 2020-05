Fiorella Mannoia stasera su Rai1 con Un, due, tre... Fiorella!: gli ospiti

Fiorella Mannoia torna stasera su Rai1, alle 21.20, con il meglio del suo show Un, due, tre...Fiorella! in replica. Duetti, sorprese, un'orchestra e una band dal vivo ma soprattutto il lungo repertorio della cantante romana a fare da filo conduttore.

Ad avvicendarsi sul palco tanti ospiti, personaggi del mondo della musica, del cinema, del teatro, della televisione, dello sport, della cultura, amici e colleghi che insieme alla cantante dialogheranno e racconteranno sè stessi, attraverso riflessioni, temi, gag e situazioni inaspettate e chiaramente attraverso la musica. Ci saranno Alberto Angela, Luca Barbarossa, Loredana Bertè, Clementino, Antonella Clerici, Carlo Conti, Elisa, Niccolò Fabi, Sabrina Ferilli, Ivano Fossati, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi, Max Gazzè, Marco Giallini, Edoardo Leo, Ligabue, Mika, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Enrico Ruggeri, Alex Zanardi.

Un varietà fatto di musica e di storie, con spazio per le emozioni e per l'ironia, per momenti più seri e momenti di brio, nella migliore tradizione di Rai1. Con Un, due, tre...Fiorella! la Mannoia ha debuttato come presentatrice televisiva, facendo conoscere al pubblico del piccolo schermo un lato inedito di sé, dopo oltre 40 anni di carriera e di straordinario successo come cantante e come artista.