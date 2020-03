Filumena Marturano: le attrici che hanno interpretato il personaggio

Filumena Marturano ha avuto numerose rappresentazioni a teatro, al cinema e in televisione. Vediamo chi sono le attrici che hanno interpretato il personaggio creato da Eduardo De Filippo per la sorella Titina.

Filumena Marturano è una delle figure più importanti del teatro italiano. Eduardo De Filippo la scrisse per la sorella Titina De Filippo che la interpretò per la prima volta allo storico teatro Politeama di Napoli il 7 novembre del 1946.

Filumena è forse uno dei personaggi più complessi mai scritti per il teatro. L'unica commedia scritta dal grande Eduardo in cui il protagonista principale è una donna. Lo spettatore a teatro (a differenza della versione cinematografica) conosce Filumena quando la "truffa del matrimonio" ai danni di Domenico Soriano si è già consumata. Come spettatore, l'ex prostituta ti entra lentamente nella pelle e non puoi fare a meno di parteggiare per lei contro don Mimì. La sua semplicità di donna del popolo emoziona il pubblico. Lei ha un unico obiettivo, essere sposata da Domenico Soriano per la sua dignità di donna (gli è stata amante, moglie e governante per trent'anni) e di madre: vuole garantire un futuro ai tre figli, uno dei quali è stato concepito con Don Mimì. La data del concepimento è scritta su una banconota da 100 lire che Filumena aveva conservato e ora restituisce a Soriano "perché i figli non si pagano". Ma l'uomo non saprà mai chi è il figlio "Perché devono essere tutti uguali" gli dice la donna in dialetto napoletano, l'unica lingua che sa parlare.

Una splendida Sophia Loren in Matrimonio all'italiana

La commedia di Eduardo De Filippo è una delle più rappresentate in teatro e al cinema. Dopo Titina De Filippo fu Regina Bianchi a farla conoscere al pubblico televisivo in una versione televisiva trasmessa dalla RAI nel 1962. Due anni dopo Vittorio De Sica decise di farne una trasposizione cinematografica, Matrimonio all'italiana, con Sophia Loren nel ruolo di Filumena e Marcello Mastroianni in quello di Domenico Soriano. La pellicola ottenne numerosi riconoscimenti e fu candidata all'Oscar in due categorie: Migliore attrice protagonista (Sophia Loren) e Miglior film straniero.

Molte attrici hanno interpretato Filumena cercando di entrare nella psicologia di una donna che non aveva mai versato una lacrima perché "Sai quanno se chiagne? - dice a don Mimì che le rimproverava di non aver mai versato una lacrima -" Quanno se cunosce 'o bbene e nun se po' avè. E io bene nun ne conosco, la soddisfazione di piangere non l'ho mai potuta avè". Tra le tante ricordiamo Pupella Maggio, l'attrice sostituì sul palcoscenico Titina dopo la sua scomparsa. Valeria Moriconi è stata Filumena a teatro nella seconda metà degli anni ottanta. Lina Sastri la interpretò affiancata da Luca De Filippo nel ruolo che fu di suo padre. Mariangela D'Abbraccio fu la Marturano in una versione per il teatro diretta dalla regista Liliana Cavani. Isa Danieli e Mariangela Melato sono state le protagoniste di altre due trasposizioni televisive. La prima del 2003 e la seconda del 2010 con Massimo Ranieri.

Ma Filumena Marturano ha varcato i confini di Napoli e dell'Italia ed è stata tradotta in numerose lingue. Franco Zeffirelli ne diresse una versione londinese nel 1977, Joan Plowright fu la protagonista e rimase talmente affascinata dal personaggio che volle portarlo a Broadway affidando la regia al marito, il famoso Laurence Olivier. Filumena Marturano è stata interpretata anche dalla la messicana Katy Jurado (con Raf Vallone nel ruolo che fu di Eduardo) e le brasiliane Heloisa Helena e Yara Amara. La cubana Zulema Clares è stata la protagonista di "Filumena Marturano: un matrimonio ai Caraibi", rivisitazione del dramma eduardiano rappresentata nel 2019 a New York in salsa caraibica e diretta da Leyma Lopez.

Ieri sera la RAI ha mandato in onda su RAI 3 la trasposizione della commedia interpretata da Mariangela Melato e Massimo Ranieri, in un momento difficile per l'Italia Filumena Marturano ha portato nelle case degli italiani un messaggio di speranza, perché alla fine della commedia la donna piange, ma sono lacrime di gioia, il suo sogno si è avverato e rivolgendosi al marito dice "Sto chiagnenn', Dummì... e comm'è bello chiagnere!".