Filmmakers-for-Ukraine: lancio della piattaforma on line

Crew United mette in contatto l'industria audiovisiva europea per aiutare l'Ucraina attraversa la piattaforma Filmmakers-for-Ukraine.

Nei giorni successivi alla dichiarazione di guerra all'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin, il team del network Crew United ha deciso di rivolgere la propria attenzione al popolo ucraino e ai lavoratori dell'industria audiovisiva locale, mettendo in contatto le persone e fornendo loro informazioni attendibili. La piattaforma online Filmmakers-for-Ukraine è un sito di informazione con cui i filmmaker ucraini e le loro famiglie possono rapidamente trovare aiuto.

"La nostra missione quotidiana è mettere in contatto le persone per dare loro la possibilità di fare film insieme. Ma al momento è più urgente connetterle per aiutarle" spiega Oliver Zenglein, CEO di Crew United, riferendosi alla vasta rete di contatti del network.

In collaborazione con associazioni di professionisti, istituzioni e lavoratori dell'industria cinematografica, Crew United ha svolto assiduamente questo lavoro sin dall'inizio della guerra, creando una piattaforma online per informare le persone in modo semplice e aggiornarle sulle offerte di aiuto provenienti da tutte le nazioni europee. La piattaforma permette alle persone in Ucraina e a chi sta cercando di aiutarle, di ottenere informazioni riguardanti trasporti, rifugi, lavoro, assistenza medica, cibo, vestiti, e contatti per consulenza psicologica e legale. Il supporto è rivolto in maniera specifica ai filmmaker ucraini e alle loro famiglie, e a coloro che ne hanno più bisogno, come le minoranze BIPoC, LGBTQIA+, Rom, disabili, bambini, malati e persone anziane.

Filmmakers-for-Ukraine include offerte di aiuto, campagne di fundraising, petizioni e appelli dell'industria audiovisiva. La piattaforma offre anche una sezione informativa curata da giornalisti del settore che include importanti documentari e film sull'Ucraina. Attraverso il blog sono segnalate le attività culturali in supporto dell'Ucraina e le richieste di aiuto urgenti da parte di chi ne ha bisogno.

"Con Filmmakers-for-Ukraine ci concentriamo sul lavoro, le offerte di aiuto e sul network della nostra industria, nella quale abbiamo ottimi contatti" dichiara Oliver Zenglein. Il network Crew United, attivo in Germania da ventisei anni, da un anno è presente anche in Polonia e Francia e presto raggiungerà Lituania, Romania, Grecia, Italia e Spagna.

"Filmmakers-for-Ukraine" è stato realizzato rapidamente e cresce di giorno in giorno. Siamo molto grati a chiunque voglia aiutarci" questa la richiesta del team editoriale di Crew United. "Stiamo cercando partner e sostenitori che possano offrire informazioni o offerte di lavoro, di alloggio, o comunicare iniziative o attività pianificate in sostegno dell'Ucraina. Abbiamo urgentemente bisogno di volontari che ci aiutino a sostenere una rete informativa strutturata e aggiornata. Se siete interessati ad aiutarci, o volete comunicare le vostre iniziative, per favore contattate mail@filmmakers-for-ukraine.com".