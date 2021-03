I film erotici stasera in TV, venerdì 26 marzo 2021

Ecco quali sono i film erotici in onda stasera in TV, venerdì 26 marzo 2021, sia in prima che in seconda serata, all'insegna di Carmen Villani e Barbara Bouchet.

Veenrdì giornata di film erotici e non fa eccezione questo 26 marzo 2021: arrivano stasera in TV, in prima serata, due piccoli cult del genere come Ecco lingua d'argento e Valérie - Diario di una ninfomane, ma non spegnete la tv troppo presto perchè in seconda serata c'è una giovane Barbara Bouchet.

Ecco lingua d'argento, in onda su Cine34 alle 21:05

Nel 1976 Mauro Ivaldi dirige una commedia erotica ambientata in Tunisia. Billy (Roberto Cenci), un ragazzo alle prime armi in materia di donne, cerca disperatamente di guadagnare i favori sessuali della disinibita Andrea (Carmen Villani). Il principale antagonista del giovane è un playboy, che oltre a fare insistenti avances alla bella Andrea, deve anche gestire l'invadenza dell'amica Emmanuelle (Nadia Cassini).

Valérie - Diario di una ninfomane, in onda su Cielo alle 21:15

Film spagnolo del 2008, diretto da Christian Molina, Valérie - Diario di una ninfomane è liberamente tratto dal libro autobiografico Insatiable - The sexual adventures of a French Girl in Spain, scritto da Valérie Tasso, interpretata nel film da Belén Fabra. Cronaca delle avventure sessuali di una ragazza francese della classe media, la sua caduta verso la prostituzione e la sua finale e definitiva redenzione. Valérie ha 28 anni ed è alla ricerca di continui incontri per appagare i propri bisogni di natura sessuale. La ragazza ha fatto del sesso il suo stile di vita, e attraverso di esso conosce l'amore e una carriera nel mondo della prostituzione, due esperienze che Valérie sceglie di vivere fino in fondo.

L'amica di mia madre, in onda su Cine34 alle 22:49

Ancora una commedia sexy firmata da Mauro Ivaldi, nonché capitolo antecedente di Ecco lingua d'argento. Ritroviamo infatti Billy che, in assenza di sua madre, ospita a casa Barbara (Barbara Bouchet), attraente amica della mamma. Billy è molto amico dell'avvenente Andrea (la stessa Carmen Villani del film trasmesso in prima serata) che presenta come la propria fidanzata ma che, in realtà, è già impegnata. Lei provoca ma non si concede, così il giovane cerca di convincere Barbara ad avere rapporti sessuali con lui, senza successo. Quando Barbara, a sorpresa, si concede al suo amante pur troppo giovane, lui guarisce improvvisamente dalla balbuzie.