Film e cinema, miglior sito: vota Movieplayer.it ai Macchianera Internet Awards 2019

I Macchianera Internet Awards 2019 si avvicinano e Movieplayer.it è candidato come miglior sito di cinema della rete italiana. Come potrà riuscirci? Grazie al vostro aiuto.

Anche per la 15ma edizione dei premi per i migliori siti e personaggi della rete italiana, dunque, viene chiesto al pubblico di Internet di segnalare le proprie preferenze. Noi di Movieplayer.it vi chiediamo di aiutarci a conquistare l'ambito premio dei MIA 2019. È stato un anno pieno di nuove sfide e di importanti traguardi (mentre eravamo impegnati a segnare il nostro record personale di visualizzazioni, ci siamo anche "rifatti il trucco" con l'aggiornamento grafico del sito) e la vittoria del prestigioso riconoscimento ne sarebbe il perfetto coronamento.

Come si vota: è molto facile e divertente! Potete infatti votare la vostra lista di candidati attraverso un form creato appositamente. Non c'è bisogno di votare per tutte le categorie, bastano almeno 9 categorie a vostra scelta. E' possibile votare fino a martedì 5 novembre 2019.

La premiazione ufficiale si terrà a Perugia nell'ambito del programma della Festa della Rete la sera del 9 novembre 2019 presso il Teatro Morlacchi.

Nel rinnovare i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti voi "Movieplayeriani", vi lasciamo al form per le votazioni. Incrociamo le dita e buon cinema a tutti!

N.B. Se avete problemi a visualizzare il form qui sopra, potete votare a questo indirizzo!