I film di Andrea Ricca sbarcano in streaming su Prime Video

I film italiani di fantascienza e horror del regista Andrea Ricca sono oggi visibili gratuitamente sul sito ufficiale dell'autore, su YouTube e in streaming su Amazon Prime Video (USA & UK).

Il cinema indipendente italiano trova sempre di più il web come suo habitat naturale. "Grazie ad internet i nostri prodotti possono essere visti in tutti i paesi del mondo senza limitazioni geografiche", dice il regista Andrea Ricca, attivo nella produzione di cortometraggi con effetti speciali in computer grafica dal 1998.

A testimoniarlo quindi non solo le recensioni italiane dei più prestigiosi magazines di cinema come ad esempio Ciak (Nocturno, Fantascienza com, Ivid, Cineblog, RaiTre, Il Mattino, FilmTV ecc.), ma anche quelle internazionali soprattutto americane ed inglesi (Starburst, Scream Horror Magazine, Dread Central, Horror Movies Ca, Gorezone, Horror Society, Bloody Disgusting, Famous Monsters of Filmland, Sfx, Ecran Fantastique) oltre agli apprezzamenti di Carlo Verdone e di Wes Craven. I lavori di Ricca sono stati apprezzati a livello internazionale, con oltre 40 milioni di visualizzazioni online.