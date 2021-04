Il figlio di Tom Hanks denunciato per abusi e violenze dalla ex compagna (VIDEO)

Kiana Parker ha intentato una causa da 1 milione di dollari per maltrattamenti contro Chet Hanks. Il figlio di Tom Hanks avrebbe messo in atto una scala di abusi sempre più pericolosi

Il figlio di Tom Hanks è stato denunciato della sua ex compagna Kiana Parker per abusi fisici e verbali nel corso della loro relazione sentimentale. Parker chiede a Chet Hanks un milione di dollari.

In occasione di una conferenza stampa tenutasi in Texas, i legali di Kiana Parker hanno accusato Chet Hanks di aver attuato contro di lei un comportamento via via sempre più pericoloso per la sua salute fisica e mentale. L'avvocato Kevin Murray ha dichiarato: "Si tratta di un caso di violenza all'interno di una relazione tra un uomo e una donna. L'uomo, Chet Hanks, ha abusato fisicamente e mentalmente della donna, Kiana Parker".

Lo scorso 8 gennaio, Kiana Parker ha già ottenuto un ordine restrittivo contro Chet Hanks. I due hanno iniziato a frequentarsi a marzo 2019. Il 18 ottobre 2020, la ragazza ha accusato il suo fidanzato di essere diventato furioso in seguito alla sua decisione di voler allontanarsi dalla camera di hotel di New Orleans in cui risiedevano in seguito alla partecipazione di Hanks alle riprese di Your Honor. Secondo l'accusa: "Nel corso della serata, Chet Hanks si è comportato in modo sempre più violento e ha trattenuto Kiana Parker con la forza. Hanks ha trattato Parker con violenza, l'ha sbattuta contro un tavolo e le ha distrutto il telefono".

Una foto di Chet Hanks

L'attore, poi, avrebbe minacciato la Parker di non rivelare quanto accaduto. Nel caso in cui lo avesse fatto, lui avrebbe avuto la meglio a causa del suo cognome. Il mese successivo, a Sugarland, Hanks avrebbe minacciato la ragazza di ucciderla e suicidarsi davanti ai suoi fratelli di 9 anni. La coppia si è ufficialmente lasciata il 6 gennaio 2021 ma, nel momento in cui Kiana Parker si è recata a casa sua per trasferirsi, Hanks è improvvisamente diventato violento e irascibile. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita con un coltello e di aver reagito rompendogli un vaso in testa.

Un footage pubblicato da TMZ, invece, mostra Chet Hanks accusare Kiana Parker di averlo minacciato con un coltello e non viceversa. Il video mostra il suo volto sanguinante. Inoltre, l'attore racconta di essere stato derubato dei suoi contanti e delle carte di credito. Gli avvocati della ragazza hanno dichiarato di aver provato a discutere con la famiglia Hanks più volte tra gennaio e febbraio ma di non aver mai ottenuto risposta da parte loro. I legali di Hanks, invece, credono che la strategia scelta da Kiana Parker possa essere considerata ricattatoria.