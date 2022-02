Il figlio di David Beckham posa in boxer per una cover sexy, ma è polemica: ecco perché (FOTO)

Il servizio fotografico di debutto di Cruz Beckham, il figlio di David Beckham e Victoria Beckham, ha suscitato molte polemiche online: questo lunedì la rivista i-D ha svelato la copertina del loro numero primaverile, in cui il diciassettenne posa a torso nudo sfoggiando denti finti, capelli rosa e pantaloni abbassati.

Cruz, che ha compiuto 17 anni il 20 febbraio, ha parlato alla rivista dell'inizio della sua carriera musicale in quello che è considerato un servizio fotografico di "crescita", il suo primo per la copertina di una rivista. Tuttavia, le foto hanno sollevato una serie di polemiche sui social media e molte persone hanno affermato che è "inappropriato" per la rivista sessualizzare in questo modo un adolescente.

"Questa cosa mi fa rabbrividire, è inappropriata in ogni modo possibile ed immaginabile", ha scritto un follower su Instagram, sconvolto dalle foto postate dalla madre del ragazzo. "Letteralmente nessuno vuole vedere un ragazzo di appena 17 anni mezzo nudo. In realtà è piuttosto disgustoso quando ci pensi ed è davvero preoccupante. I suoi genitori non avrebbero mai dovuto accettare. Se fosse stata una ragazza di 17 anni non ci sarebbero dubbi al riguardo. La gente si indignerebbe e dovrebbe accadere anche in questo caso".

"Fingeremo tutti che Cruz Beckham in posa in mutande su una rivista sia del tutto normale? Se si fosse trattato di una ragazza di 16 anni..." ha twittato un'altra persona, mentre in un commento su IG si legge: "Non posso essere l'unico a disagio, il diciassettenne Cruz Beckham che si spoglia per la copertina di una rivista? Ma è un bambino..."