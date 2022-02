Chi è il figlio di Caterina Caselli, Filippo Sugar

Filippo Sugar è il figlio di Caterina Caselli e Piero Sugar ed è oggi un celebre e rispettato dirigente d'azienda, editore e produttore discografico. La musica è sempre stata una componente fondamentale della sua vita e, ovviamente, la sua fervente passione gli è stata in parte inculcata dalla celebre madre, sin da quando era ancora un bambino.

Filippo è stato designato presidente della Siae dal consiglio di sorveglianza dal 2015 al 2018 e attualmente ricopre il ruolo di Presidente e CEO del Gruppo Sugar. Il figlio di Piero ha saputo guidare il Gruppo Sugar individuando alcuni tra i più rilevanti artisti del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Negramaro, Malika Ayane, Raphael Gualazzi Motta, oltre a molti dei più promettenti talenti italiani emergenti. Tra questi Madame, Speranza, Michael Leonardi, Lucio Corsi, Sissi, NYV, NDG, Fuera, NDG e Kety Fusco.

Per quanto concerne la sua vita privata, Filippo è laureato in Relazioni Internazionali, titolo che ha conseguito presso l'Università di Bruxelles. La moglie del figlio della celebre cantante si chiama Maria Novella ed è una nota scrittrice: i due si sono sposati nel 1997, quando lui aveva appena 26 anni, e insieme hanno avuto tre figli: Greta, Alessandro e Nicola.

Durante un'intervista del Corriere della Sera, Caterina Caselli ha rivelato di essere molto legata al figlio, anche grazie alla loro passione per la musica: "Sono riuscita a superare un momento difficile grazie a mio figlio Filippo che mi ha seguito passo passo. Io attualmente seguo alcuni progetti e per fortuna non sono più in "prima linea", mi piace molto stare con i miei tre nipoti, Greta 21 anni, Alessandro 18 e Nicola 13 e mezzo, purtroppo li vedo non spesso per ragioni di studio. È una festa stare con loro, e ringrazierò sempre la dolcissima Maria Novella, moglie di mio figlio Filippo."