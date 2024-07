Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a seguito di un incidente

Pax Jolie-Pitt, il figlio ventenne di Angelina Jolie e Brad Pitt, sarebbe stato ricoverato in ospedale con una grave ferita alla testa in seguito a un incidente con una bicicletta elettrica avvenuto lunedì a Los Angeles.

TMZ riporta che Pax non indossava il casco al momento dell'incidente ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale per essere curato dopo aver subito un trauma cranico e aver accusato dolore all'anca. Lunedì sera l'agenzia ha dichiarato che il ragazzo era stabile e che sarebbe tornato a casa in tempi brevi.

Secondo la polizia di Los Angeles, i paramedici sono stati chiamati per un incidente tra Hobart e Los Feliz Boulevard intorno alle 17.00, dopo che una e-bike ha tamponato un veicolo fermo al semaforo rosso. Il ciclista è stato trasportato in un ospedale locale con una grave ferita alla testa, ma era cosciente e vigile.

L'incidente non è stato causato da guida in stato di ebbrezza o omissione di soccorso. Una fonte vicina alla vicenda riferisce a ET che Angelina è con Pax e che lui è "stabile".

Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha tagliato i ponti col padre modificando il cognome

I figli degli attori e i rapporti conflittuali

Brad e Angelina hanno tre figli biologici - Shiloh, 18 anni, e i gemelli Vivienne e Knox, 15 anni - e tre figli adottivi, i figli Maddox, 22 anni, e Pax, 20 anni, e la figlia Zahara, 19 anni.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena di mr. and Mrs. Smith (2005)

L'incidente di Pax arriva nel momento in cui la sorella Shiloh ha avviato un procedimento legale per eliminare "Pitt" dal suo cognome. Shiloh ha presentato per la prima volta i documenti per richiedere il cambio di nome legale il 27 maggio, giorno in cui ha festeggiato il suo 18° compleanno. Prima di allora, Zahara sembrava aver perso il cognome "Pitt" quando si era presentata come "Zahara Marley Jolie" durante una cerimonia per la confraternita Alpha Kappa Alpha dello Spelman College di Atlanta, in Georgia.

Più recentemente, Vivienne ha seguito e prodotto con la madre il progetto di di Broadway di The Outsiders, in cui Vivienne era accreditata come "Vivienne Jolie". Il duo madre-figlia ha vinto un Tony Award per il lavoro svolto in The Outsiders. Per quel che riguarda la reazione di Brad al tentativo di Shiloh di eliminare il suo cognome, una fonte ha dichiarato a ET: "Brad è sempre stato un padre amorevole e ama i suoi figli".

Jolie e Pitt presenteranno entrambi i loro ultimi film - rispettivamente Maria e Wolfs - al Festival del Cinema di Venezia 2024, che inizierà il 28 agosto e finirà il 7 settembre.