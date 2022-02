Chi sono le figlie di Vladimir Putin, Marija e Ekaterina

Vladimir Putin ha sposato Ljudmila Škrebneva nel luglio dell'1983 e la coppia negli anni successivi ha avuto due figlie la cui vita è avvolta in un velo di mistero: Marija Putina, venuta al mondo nel 1985 a San Pietroburgo, e Ekaterina Putina, nata a Dresda nel 1986.

Sia Marija che Ekaterina hanno studiato nella scuola tedesca di Motta fino al 1999 ed, in seguito alla nomina del padre a Primo ministro, hanno abbandonato l'istituto per continuare gli studi privatamente. Da quel momento in poi, al fine di rispettare la privacy della famiglia, non si è quasi più parlato pubblicamente delle figlie del leader russo.

Secondo alcune testate giornalistiche, la figlia maggiore di Putin è una genetista del Cremlino ed ha studiato biologia presso l'Università statale di San Pietroburgo e medicina all'università statale di Mosca dove si è laureata e si è specializzata in endocrinologia pediatrica. La figlia minore, invece, si è laureata in studi asiatici presso l'Università statale di Mosca e vanta anche una carriera come ballerina acrobatica.

Marija e Ekaterina Putina, da molti definite le figlie segrete di Vladimir Putin, non essendo mai apparse in un ritratto ufficiale di famiglia, per ragioni di privacy hanno scelto di cambiare identità e oggi si fanno chiamare Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova.