Chi è la figlia di Vittoria Puccini, Elena Preziosi

Vittoria Puccini, dal 2004 al 2010, ha avuto una relazione con Alessandro Preziosi, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa: i due hanno messo al mondo una figlia, Elena Preziosi, nata nel 2006, dopo due anni dall'inizio della loro storia d'amore.

La Puccini e Preziosi sono stati assieme fino al 2010 ed in seguito hanno deciso di separarsi; l'attrice a questo proposito ha raccontato di aver sofferto molto per la fine della loro storia e di aver temuto per il benessere della figlia: "Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa, ho soltanto avuto paura per nostra figlia."

Sembra che per Elena non sia stato semplice affrontare la separazione anche se oggi, grazie all'impegno dimostrato dai suoi genitori nel restare uniti nonostante la fine della relazione, è una bambina felice. L'attrice, parlando dell'ex compagno, ha dichiarato: "Un padre d'oro, stravede per lei e non sono mai preoccupata quando è lui a tenerla."

Vittoria Puccini, nel corso di una recente intervista, ha rivelato di essere in buoni rapporti con Alessandro e di passare ancora del tempo con lui al fine di non rendere le cose più difficili per la figlia. Elena oggi va al liceo e sembra decisa a seguire le orme del padre e dalla madre: la bambina, infatti, ama moltissimo la recitazione.