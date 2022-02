Chi sono i figli di Vincenzo De Luca, Piero e Roberto

Ecco chi sono e cosa fanno Piero e Roberto De Luca, i due figli che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha avuto con la sua ex moglie Rosa Zampetti.

Vincenzo De Luca è stato sposato dal 1979 al 2008 con la sociologa Rosa Zampetti con la quale ha messo al mondo due figli: Piero (1980) e Roberto (1983). Entrambi, sebbene abbiano esercitato professioni diverse in passato, sono oggi impegnati nella vita politica della città di Salerno.

Piero è deputato del PD dal 2018, laureato in giurisprudenza alla Federico II, avvocato e referendario presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. Dal 2013 al 2019 è stato membro dell'assemblea nazionale del Partito Democratico e dall'agosto 2017 al marzo 2019 è stato membro della segreteria regionale del PD campano.

Roberto, invece, è laureato in economia e commercio a Salerno, dal 2014 al 2017 è stato responsabile del dipartimento di economia della federazione provinciale di Salerno del PD, dal 2015 al 2016 consigliere tecnico-economico a titolo gratuito del presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora e dal giugno 2016 al febbraio 2018 assessore al bilancio e allo sviluppo del Comune di Salerno.

Per quanto concerne la vita privata di Piero De Luca, sappiamo che il figlio maggiore di Vincenzo è sposato con Laura Zarini, con la quale ha avuto una figlia di nome Mariagrazia. Roberto De Luca, invece, nel 2017 ha sposato Paula Clarke De Luca nella chiesa barocca di San Giorgio in via Duomo, a Salerno.