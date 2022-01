Chi sono i figli di Sergio Mattarella: Laura, Bernardo Giorgio e Francesco

Chi sono i figli di Sergio Mattarella, recentemente rieletto presidente della Repubblica con ben 759 voti, alcuni dei quali sono soliti presenziare con lui molti degli eventi relativi alla sua vita professionale? Laura, Bernardo Giorgio e Francesco, nel corso della loro vita, sono sempre stati vicini al padre, in particolare dopo la morte di sua moglie, Marisa Chiazzese, deceduta nel 2012 a causa di un tumore.

Laura Mattarella è l'unica figlia del presidente della Repubblica: la donna viene spesso fotografata assieme a Sergio durante molti degli eventi pubblici che nel corso degli anni lo hanno visto protagonista. Laura è praticamente la sua first-lady ed è la terza nella storia della Repubblica ad aver ricoperto il ruolo di "supplente". Sappiamo che la donna lavora come avvocato e che è sposata da molti anni con Cosimo Comella, da cui ha tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza.

Bernardo Giorgio, invece, è il primogenito di Sergio Matterella e Marisa Chiazzese: dopo la laurea in legge ha ottenuto un master of laws presso la University of California at Berkeley ed un dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso l'Università degli studi di Firenze.

Oggi insegna Diritto amministrativo presso l'Università Luiss Guido Carli e, nel 2014, è divenuto capo dell'ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Purtroppo non sappiamo niente della vita privata e professionale del secondogenito di Sergio Mattarella, Francesco, a causa della sua riservatezza e della sua capacità di tenersi lontano dai riflettori.