Chi è il fidanzato di Ana Mena, Brahim Diaz

Ana Mena, che quest'anno sarà in gara tra i big di Sanremo 2022 con il brano Duecentomila Ore, è fidanzata con Brahim Diaz, il giovane calciatore del Milan, nonché connazionale della cantante. La loro relazione sembra molto seria e lontana dalle luci dei riflettori e dal gossip, nonostante l'interesse mediatico nei loro confronti sia irrimediabilmente alto.

Diaz è un calciatore spagnolo, con origini marocchine, nato nel 1999: la sua carriera calcistica inizia con il Malaga e continua con l'approdo al Manchester City a soli 16 anni. In seguito è la volta del Real Madrid, dove firma un contratto nel 2019 collezionando in un anno e mezzo 21 presenze e 2 reti. Il ragazzo adesso vive in Italia e indossa la maglia numero 10 del Milan, dove è arrivato in prestito per la stagione 2021/2022.

Ana Mena, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha recentemente risposto alle seguenti parole della conduttrice: "Salutaci il tuo fidanzato, che gioca in Italia a Milano... giusto, il Milan?", con una dichiarazione spiazzante: "No, no, io non ho fidanzato. Sono single".

Con questa sua recente risposta la cantante ha confuso i fan, visto che sembra aver smentito la sua presunta storia d'amore con Diaz. "E allora dobbiamo trovarlo il fidanzato. Scusami sulle tue bio però c'è scritta questa cosa, dico hanno sbagliato?", ha subito replicato la Bortone. "Sono fake news, sono single!", ha assicurato la Mena.