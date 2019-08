Ficarra e Picone: il nuovo film ha una data d'uscita ufficiale!

Medusa ha annunciato la fine delle riprese per il nuovo film di Ficarra e Picone, che non ha ancora un titolo ma ha una data d'uscita ufficiale.

Il nuovo film di Ficarra e Picone non avrà un titolo ma ha una data d'uscita ufficiale, che conferma quanto dichiarato da Medusa alle Giornate estive di cinema di Riccione: il giorno designato è il 12 dicembre 2019.

La conferma è arrivata in concomitanza con un altro annuncio sempre relativo all'opera senza nome dei due comici siciliani: dopo 10 settimane di riprese tra Italia e Marocco, è stato annunciata proprio oggi la fine dei lavori sul set.

Il film non ha ancora un titolo, ma una trama, almeno approssimativa, sì: è una commedia "di Natale" ambientato nell'anno 0, in cui Salvatore Ficarra e Valentino Picone interpreteranno un ladro e un prete alla ricerca di Gesù, ma non è ancora dato sapere chi sarà chi.

Scritto dagli stessi Salvatore Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, ha visto protagonisti i magnifici scenari naturali di Ouarzazate, in Marocco, e alcune location in Italia, ad Arpino (Frosinone) e Roma. Il direttore della fotografia è Daniele Cipri, ai costumi Cristina Francioni, la scenografia è affidata a Francesco Frigeri. Questo nuovo lavoro cinematografico arriva dopo il grande successo de L'ora legale, che uscito a gennaio 2017, ha registrato una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica, diventando l'incasso più alto dell'anno con oltre 11 milioni di euro.