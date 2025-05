Festival di Cannes: Julian Assange sul red carpet con la t-shirt 'Stop-Israel'

L'ex capo redattore di WikiLeaks sulla Croisette per presentare il documentario The Six Billion Dollar Man che racconta la sua vita.

Julian Assange è tra i presenti al Festival di Cannes per partecipare alla première di The Six Billion Dollar Man, il documentario che racconta la sua vita e il suo lavoro, per la regia di Eugene Jarecki.

La sua presenza sul red carpet ha creato grande attenzione mediatica anche per la maglietta indossata, con la lista dei nomi dei 4.986 bambini palestinesi dai 5 anni in giù uccisi dalle forze israeliane dal 7 ottobre 2023 e la scritta 'Stop Israel' sul retro.

Il documentario sulla vita di Julian Assange

The Six Billion Dollar Man, diretto da Eugene Jarecki, è stato presentato nella sezione Proiezioni Speciali del Festival di Cannes. Il film esplora la vita di Julian Assange focalizzandosi, in particolar modo, sulla sua battaglia contro l'estradizione negli Stati Uniti e sul dibattito globale sulla libertà di stampa.

Il film è descritto come un thriller internazionale high-tech, con tanto di accesso a materiali inediti di WikiLeaks e testimonianze inedite, e la presenza nel lungometraggio di Pamela Anderson, Edward Snowden, Naomi Klein e Daniel Ellsberg.

La produzione di The Six Billion Dollar Man

Vincitore del primo Globes-Artemis Rising Docu Award, riconoscimento neonato dei Golden Globe e dedicato ai documentari, il film di Jarecki sulla vita di Julian Assange ha una durata di 126 minuti.

Julian Assange in un'immagine del documentario Risk

La co-produzione è divisa tra Stati Uniti, Germania e Francia, realizzata da Charlotte Street Films. Giornalista, programmatore e attivista, Julian Assange è noto per essere il fondatore di WikiLeaks, la piattaforma che dal 2006 ha pubblicato documenti riservati e materiali sensibili su governi e corporazioni, con un impatto globale sulla libertà di stampa e sulla trasparenza delle informazioni.

La sua figura è diventata particolarmente controversa nel 2010, per la diffusione di documenti riservati statunitensi sulla guerra in Iraq e Afghanistan.