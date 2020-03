Festa della Donna 2020: il ciclo sulla sessualità femminile stasera su Cielo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Cielo dedica una maratona alla sessualità femminile oggi a partire dalla tarda serata.

L'8 marzo a partire dalla seconda serata Cielo celebra la Giornata Internazionale della donna con una maratona dedicata alla sessualità femminile. I documentari proposti esplorano dal punto di vista delle donne alcune tematiche relative alla sessualità come autoerotismo e desiderio sessuale. Cosa cercano le donne negli uomini? Come si procurano piacere? Il primo documentario, Amore facciamo sesso? I segreti del desiderio femminile, risponde a queste domande e fa il punto su come sia cambiato oggi il modo di parlare e di vivere la sessualità femminile rispetto al passato.

Segue Clitoride - una perfetta sconosciuta, focus scientifico su un organo a lungo poco conosciuto e sottovalutato ma fondamentale per il piacere sessuale femminile. Chiudono la maratona The wankers: il piacere di essere donna e Viaggio nel desiderio femminile, documentari che trattano in maniera libera ed approfondita la masturbazione e l'autoerotismo femminile, argomento fino a poco tempo fa considerato tabù.