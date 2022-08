Festa del Cinema di Roma: il nuovo logo è ispirato alla Lupa Capitolina

La Festa del Cinema di Roma ha presentato il suo nuovo logo e la fonte di ispirazione è la Lupa Capitolina.

L'immagine, che debutta a pochi mesi dal via della diciassettesima edizione dell'evento rivela così il restyling ideato da The B. Agency.

L'edizione 2022 della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022 e la rinnovata identità visiva esalta i valori della manifestazione e il suo legame con la Città Eterna: i segni tondeggianti del marchio che ha caratterizzato la Festa del Cinema a partire dal 2007 si trasformano nel più noto ed evocativo simbolo di Roma nel mondo, la Lupa Capitolina.

Un rinnovamento, quello grafico, che rappresenta la volontà di coinvolgere l'intera città e le sue numerose tipologie di pubblico anche grazie ai cambiamenti alla struttura della Festa 2022: da quest'anno, infatti, la manifestazione ospiterà un concorso internazionale, i cui film saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti, e sezioni non competitive, specchio della ricchezza del cinema contemporaneo.

L'immagine della Lupa Capitolina caratterizzerà anche tutti i Premi che la Festa assegnerà quest'anno, tre dei quali saranno intitolati a grandi interpreti del cinema italiano: per la Miglior attrice a Monica Vitti, per il Miglior attore a Vittorio Gassman, per la Miglior commedia a Ugo Tognazzi.