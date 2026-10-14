Festa del Cinema di Roma, giorno 2: premio a Tessa Ross, grandi anteprime e l'omaggio a Jacques Perrin

Secondo giorno alla Festa del Cinema di Roma. Riflettori puntati sull'incontro di Paso Doble tra la produttrice britannica Tessa Ross e il regista Edward Berger. Durante il confronto sul loro sodalizio e sul rapporto tra cinema e produzione, Ross riceverà l'Industry Lifetime Achievement Award proprio dalle mani del regista con cui ha firmato l'acclamato Conclave.

Festa del Cinema di Roma, gli appuntamenti del secondo giorno

Prende ufficialmente il via anche il Concorso Progressive Cinema, proponendo due sguardi profondi sul presente: da un lato Brianza di Simone Catania, basato sulla storia vera di un erede industriale travolto dai debiti nella crisi del 2009, dall'altro Ceniza en la boca, quarto film da regista di Diego Luna, che affronta l'inesausto viaggio migratorio di una giovane messicana in fuga dal proprio paese.

The Only Living Pickpocket in New York

Nutrita anche la selezione dei lungometraggi narrativi. John Turturro al centro di The Only Living Pickpocket in New York di Noah Segan, un malinconico e ritmato crime metropolitano che omaggia il cinema anni Settanta. Emozione e tensione segnano invece Elsinore di Simon Stone, sulla toccante e dolorosa sfida dell'attore Ian Charleson contro la malattia pur di recitare l'Amleto, e Whalefall di Brian Duffield, adrenalinico survival movie tratto dal noto bestseller e interpretato da Austin Abrams e Josh Brolin.

Il nuovo lavoro di Alex Gibney

Spazio all'indagine umana e al documentario con il lavoro quinquennale di Alexander Murphy in Tin Castle, spaccato di vita di una famiglia di Irish Travellers, e con l'anteprima mondiale dell'opera prima Clementine Orange di Lisa Forslund. Grande attesa infine per Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, in cui Alex Gibney ricostruisce la vita e il trauma dello scrittore a seguito del drammatico accoltellamento subito.

Festa del Cinema di Roma 2026: i film da non perdere

La giornata si chiude nel segno del grande classico con il tributo a Jacques Perrin, ricordato attraverso due capolavori della sua carriera: il musical Les Demoiselles de Rochefort di Jacques Demy e Nuovo Cinema Paradiso, al termine del quale il regista Giuseppe Tornatore incontrerà il pubblico in sala per un ricordo speciale.