Festa del Cinema di Roma 2022: Joe Wright, Stefano Bises e Davide Serino protagonisti di M. – La serie

Joe Wright, l'acclamato regista di Orgoglio e pregiudizio, Espiazione e L'ora più buia, sarà ospite della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma assieme agli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino per il Paso Doble "M. - La serie".

I tre cineasti presenteranno al pubblico il progetto di "M. Il figlio del secolo", ovvero la nuovissima serie Sky Original basata su un romanzo, prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé.

M. Il figlio del secolo, come accennato in precedenza, è un adattamento dell'omonimo libro di Antonio Scurati, bestseller internazionale vincitore del Premio Strega. Secondo quanto recentemente riferito, le riprese della serie inizieranno nelle prossime settimane presso i Cinecittà Studios di Roma.

L'evento si terrà martedì 18 ottobre alle ore 16.30 presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica. Ricordiamo che Joe Wright, dopo soli tre lungometraggi, si è distinto vincendo un BAFTA Award come miglior esordiente per Orgoglio e pregiudizio e diventando il più giovane regista ad avere aperto con un suo film (Espiazione) il Festival di Venezia.