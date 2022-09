FeST - Il Festival delle Serie Tv: i vincitori dei Serial Awards 2022

Scopriamo insieme chi sono stati i vincitori dei Serial Awards 2022, i premi dedicati alle serie tv italiane, che hanno avuto luogo domenica 25 settembre in occasione della serata conclusiva della quarta edizione di FeST - Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming, presso Triennale Milano.

Durante la serata condotta da Aurora Leone e Edoardo Ferrario, ben 14 Serial Awards sono stati votati da un'ampia giuria - presieduta dalla direttrice artistica di FeST Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore - che negli scorsi mesi ha valutato e analizzato le serie tv italiane in concorso. I premi speciali Re-framing Nature e Rising Star sono stati votati direttamente dalla direzione di FeST - Il Festival delle Serie Tv.

I prodotti seriali che hanno ricevuto il maggior numero di riconoscimenti sono Strappare lungo i bordi (prodotta da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing per Netflix) e Bang Bang Baby (Serie Prime Video prodotta per Amazon Studios da The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Enormous Films).

Il grande successo di Zerocalcare ha conquistato il Premio Serie Scripted dell'anno, il Premio migliore interprete non protagonista andato a Valerio Mastandrea (l'Armadillo) e i Premi regia e Writer's room al fumettista romano. Tre, invece, i riconoscimenti per Bang Bang Baby: il Premio speciale Re-framing Nature - dedicato al tema di questa quarta edizione di FeST, il Premio speciale Rising Star ad Arianna Becheroni per la sua interpretazione del personaggio di Alice e il Premio Look and Feel per scenografia, costumi, trucco e parrucco.

A Francesco Serpico è stato assegnato il Premio Cattiveria "Ha fatto anche cose buone" per il personaggio di Nino Sarratore in L'Amica Geniale 3 (prodotta da Fremantle, The Apartment, Wildside, Fandango, Rai Fiction per Rai). La serie tratta dai best seller di Elena Ferrante ha conquistato anche il Premio Interprete protagonista andato a Gaia Girace e Margherita Mazzucco per le loro performance nei panni di Lila e Lenù.

A Marco D'Amore (Ciro) e Salvatore Esposito (Genny) per Gomorra - Stagione finale (serie Sky Original prodotta da Cattleya) è andato il Premio Coppia/Relazione dell'anno. Alla casa di Michele in Le Fate Ignoranti (prodotta da R&C Produzioni per Disney+), il Premio "Ci vivrei" alla casa più bella delle serie tv.

A Di4ri (prodotta da Stand by me per Netflix) il Premio Serie Kids dell'anno. Una squadra (la docu-serie Sky Original diretta da Domenico Procacci e prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà) si è aggiudicata il Premio Docuserie dell'anno. Il Premio Serie Entertainment dell'anno, invece, è andato a Una pezza di Lundini (Prodotta da Stand by me per Rai).

Salmo è il vincitore del Premio Soundtrack per la colonna sonora di Blocco 181 (serie Sky Original prodotta internamente da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film per SKY). Per il disco Blocco 181 Original Soundtrack (Sony Music), appena vincitore del Disco d'Oro, Salmo ha messo insieme ben 21 artisti fra rapper, musicisti e produttori, tutti scelti tra i più importanti della scena italiana. Infine, Il dito di Dio (prodotto e distribuito da Chora) di Pablo Trincia ha conquistato il maggior numero di preferenze per il Premio al podcast che vorremmo diventasse una serie scripted.