Ferrari: Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley nel cast del film di Michael Mann

Il cast di Ferrari, progetto a cui Michael Mann sta lavorando da anni, avrà nel proprio cast Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley.

Il progetto è al centro di un accordo stretto con STX e le riprese sembra potrebbero iniziare a maggio in Italia.

Adam Driver sostituirà Hugh Jackman nel cast di Ferrari, Penelope Cruz avrà il ruolo di Laura, la moglie di Enzo, mentre Shailene Woodley interpreterà l'amante dell'imprenditore, Lina Lardi.

Gli eventi del lungometraggio saranno ambientati nell'estate del 1957 quando Enzo Ferrari è in crisi a causa dei problemi economici che mette a rischio l'azienda fondata con la moglie Laura dieci anni prima. Il loro matrimonio fa inoltre i conti con molti momenti drammatici ed Enzo decide di provare a trovare una soluzione partecipando alla Mille Miglia.

Michael Mann sarà il regista del progetto che ha scritto in collaborazione con Troy Kennedy Martin ispirandosi al libro Enzo Ferrari - The Man and the Machine di Brock Yates.

Il filmmaker ha dichiarato: "Poter avere questi artisti meravigliosamente talentuosi - gli attori Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley - impegnati a portare in vita questi personaggi unici in location come Modena e l'Emilia Romagna è una visione che si realizza".