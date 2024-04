L'attrice Felicity Jones sarà diretta da Michael Showalter in occasione della commedia natalizia Oh. What. Fun., prodotta per Amazon.

Felicity Jones farà parte del cast della commedia Oh. What. Fun diretta da Michael Showalter per conto di Amazon MGM Studios.

Il progetto si basa su un racconto breve di Chandler Baker, co-sceneggiatore del film insieme al regista e nel team della produzione.

I primi dettagli della trama

In Oh. What Fun si racconta quello che accade quando Claire Clauster, personaggio interpretato da Michelle Pfeiffer, organizza una vacanza di Natale insieme alla sua famiglia, ma viene dimenticata a bordo della navetta. Quando si rendono conto del loro errore, la donna è già scomparsa. Le festività natalizie sono così a rischio, ma Claire ha altri piani.

Michael Showalter ha da poco presentato The Idea of You, con star Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, un adattamento dell'omonimo romanzo firmato da Robinne Lee in cui una madre quarantenne si innamora del cantante ventiquatreenne di una popolare boy band.

Oltre a Michelle Pfeiffer e alla new entry Felicity Jones, nel cast del film ci sono anche Michelle Pfeiffer, Chloë Grace Moretz e Dominic Sessa.

Jones ha recitato recentemente nel thriller Dead Shot, diretto da Charles e Thomas Guard, oltre a far parte del cast di una serie tv ispirata al mondo della Formula 1 prodotta per ITV Studios, progetto di cui sarà anche produttrice, e dei film Train Dreams con Joel Edgerton, e The Brutalist con star Adrien Brody e Guy Pearce.