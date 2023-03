Felicissima Sera – All Inclusive con Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni prima puntata

Stasera su Canale 5 va in onda Felicissima Sera - All Inclusive, lo show con Pio e Amedeo: ospiti e anticipazioni della puntata

Pio e Amedeo tornano ad essere i mattatori del venerdì sera di Canale 5 con Felicissima Sera - All Inclusive. La prima puntata dello show va in onda oggi 24 marzo in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Ecco gli ospiti che vedremo a partire dalle 21:20.

Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di Felicissima Sera potrà accadere di tutto: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D'Alessio, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, e Zucchero.

In ciascuna delle tre puntate di Felicissima Sera artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

Al Corriere della Sera il duo ha anticipato qualcosa sulla partecipazione della conduttrice di Verissimo. "Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro?".

Su Gigi D'Alessio hanno detto: "Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al vestiario, alle canzoni".