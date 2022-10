Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati, l'annuncio sui social

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati, unendosi al lungo elenco di coppie che si sono dette addio in questi dieci mesi del 2022. La notizia è stata data, attraverso Instagram dall'ex compagna di Federico Lauri, questo il nome all'anagrafe del noto parrucchiere.

Dopo lunghi diciassette anni di convivenza si sono detti addio Federico Fashion Style e Letizia Porcu, una separazione che, per il momento, sembra essere consensuale. La notizia è stata diffusa dalla Porcu ma, dalle parole usate nel breve comunicato, sembra largamente condivisa con l'ex compagno, volto noto al pubblico televisivo per aver partecipato numerose trasmissioni, tra cui Ballando con le Stelle 2021.

"Dopo diciassette anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia. È bene per la crescita e la felicità di nostra figlia", si legge nelle storie di Letizia Porcu. La coppia ha una bambina, Sophie Maelle, nata nel 2017.

Federico, per il momento, non ha condiviso la storia dell'ex compagna, e non ha rilasciato nessuna dichiarazione. La settimana scorsa, Lauri aveva pubblicato su Instagram la foto della torta del suo compleanno, a spegnere le candeline solo lui e la figlia, anche nella caption non c'era traccia di Letizia: "Gli ingredienti giusti per festeggiare un compleanno speciale... io te e la panna! Tanti Auguri a Me".

Letizia Porcu è stata la grande assente della festa di compleanno organizzata da Federico Fashion Style a Milano, anche in quel caso, davanti ai tantissimi invitati, la dedica del personaggio televisivo è stata tutta per Sophie Maelle: "Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre".

In passato Federico aveva rivelato che la figlia era nata grazie alla fecondazione assistita, "Non è stato facile. Siamo andati avanti e poi nel 2017 è arrivata. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla", aveva racconto a Il Fatto Quotidiano. I due non si erano mai sposati perchè: "Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni", aveva detto Federico al settimanale Nuovo TV.