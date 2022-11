Federico Fashion Style in lacrime: "Cara mamma di mia figlia, oltre a Sophie a noi non ci lega più nulla"

Federico Fashion Style ha pubblicato uno straziante video su Instagram: l'uomo, tra le lacrime, ha detto di sentire la mancanza della figlia. La sua ex compagna, infatti, ha stabilito delle rigide regole per cui può sentirla solo due volte al giorno. L'influencer, inoltre, ha negato di aver avuto una vita parallela.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati ad ottobre, la rottura è stata annunciata su Instagram dall'ex compagna di Federico Lauri, questo il nome all'anagrafe del noto parrucchiere.

Nel video pubblicato oggi nelle storie di Instagram, Federico ha raccontato che Letizia gli impedisce di parlare con la figlia durante la giornata, anche se, per il momento, nessun giudice si è pronunciato sulla loro separazione "Non esiste una regola, eppure Letizia ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 7,30 e alle 21. La chiamo e non mi risponde, le scrivo e mi dice che devo aspettare l'orario".

L'influencer rivela che la loro storia d'amore era terminata da tre anni: "Lei ha accettato di rimanere a casa e io non ho mai avuto nessuna vita parallela. È Letizia che va a ballare tutte le sere facendosi vedere nelle storie da me. Vuole farmi star male, ma non sono io quello ad aver avuto una vita parallela".

A proposito della figlia, Federico ha affermato: "Se io non fossi in giro per lavoro lei starebbe con me. Tutte le volte che devo partire lei si appiccica la colla finta sul braccio per dirmi 'papà vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre', credetemi fa davvero male, mi tremano le mani. Se c'è un Dio ci sarà giustizia perchè nessuno può dirmi a che ora chiamarla!".