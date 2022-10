Federico Cesari di Tutto chiede salvezza e Skam italia in live oggi su Twitch alle 17 per So Serial

Appuntamento alle 17 con So serial, rubrica di Movieplayer dedicata alla serialità, l'ospite di oggi in live su Twitch è Federico Cesari, interprete di Tutto chiede salvezza e Skam Italia.

L'attore Federico Cesari, interprete di Skam Italia e della nuova serie di Francesco Bruni, Tutto chiede salvezza, su Netflix dal 14 ottobre, sarà l'ospite della rubrica di Movieplayer So Serial, oggi in live su Twitch alle 17.00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, l'attore si racconterà parlando dell'approccio al mestiere e al modo in cui rappresenta i giovani con i suoi personaggi.

Nato a Roma il 5 marzo 1997, Federico Cesari ha iniziato a recitare da piccolo, debuttando nel film di Pupi Avati La cena per farli conoscere. In Skam Italia interpreta il personaggio fi Martino Rametta. Giunta alla quinta stagione, il successo di Skam Italia non si affievolisce vista la capacità della serie di raccontare i grandi e piccoli drammi che costellano la fase della crescita. Disponibile dal 1 settembre su Netflix, la nuova stagione, composta da 10 episodi, si concentra su Elia (Francesco Centorame), che fatica ad accettare la bocciatura alla maturità mentre i suoi amici hanno intrapreso il percorso universitario. Gli storici protagonisti saranno affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili, incontrati da Elia a scuola, tra cui Viola (Lea Gavino) e Asia (Nicole Rossi), due studentesse impegnate nella rappresentanza d'istituto.

Tutto chiede salvezza: Federico Cesari in una foto di scena

Dal 14 ottobre troviamo Federico Cesari su Netflix tra i protagonisti di Tutto chiede salvezza, serie sulla malattia mentale firmata da Francesco Bruni. Come anticipa la nostra recensione di Tutto chiede salvezza, Cesari interpreta Daniele, ventenne che finisce ricoverato in un istituto per malattie mentali per sette giorni sotto regime di TSO. Per via del suo eccesso di sensibilità, dopo una crisi psicotica Daniele si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati.