Federica Sciarelli in vacanza ritrova un ragazzo scomparso sulla spiaggia di Maccarese

Impossibile concedersi una pausa dal suo Chi l'ha visto per Federica Sciarelli, che è stata protagonista di un ritrovamento anche nel suo giorno di vacanza. Un ragazzo scomparso sulla spiaggia di Maccarese, sul litorale romano, ha potuto presto riabbracciare i propri genitori grazie all'intervento della conduttrice di Rai3.

Il 15enne stava trascorrendo la domenica al mare con tutta la famiglia quando si è allontanato per una passeggiata. Non vedendolo tornare, i genitori hanno fatto subito scattare l'allarme tra tutti i bagnanti diffondendo, via WhatsApp, anche una foto del ragazzo. E proprio grazie a quell'immagine, più di tre ore dopo, Federica Sciarelli è riuscita a riconoscerlo e ad avvicinarlo.

Mentre le forze dell'ordine erano impegnate a scandagliare tutta l'area per le ricerche, la conduttrice di Chi l'ha visto ha deciso di fare una passeggiata con le due amiche che erano con lei, nella speranza di individuare il giovane. Così, intorno alle 16:00 di domenica 2 luglio, la giornalista ha ritrovato l'adolescente. Perso l'orientamento, il 15enne si è ritrovato completamente solo a chilometri di distanza, sulla spiaggia di Palidoro, davanti all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Roconosciuto dal costume, la Sciarelli, come ha raccontato a FanPage, è riuscita a fermarlo: "Ha dei problemi cognitivi, come hanno spiegato i genitori. Mi sono avvicinata e gli ho chiesto 'Sei tu questo ragazzo?', ma lui è scappato. Allora gli ho detto 'C'è tua madre al telefono'. Ho adottato una tecnica per tranquillizzarlo. Poi ho chiamato di corsa il collega che mi aveva dato la fotografia e l'ho avvisato 'L'ho trovato, l'ho trovato, manda qualcuno'. Sono arrivati i soccorsi, la Guardia Costiera, la Polizia e i genitori".