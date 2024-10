FBI 6 e FBI International 3 stasera 12 ottobre su Rai 2: la trama e il cast delle puntate

Questa sera, 12 ottobre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, andranno in onda nuovi episodi della sesta stagione di FBI e della terza stagione di FBI: International. Questi show fanno parte del celebre franchise FBI, che include anche FBI: Most Wanted, tutti prodotti dalla CBS. Ecco le trame e i protagonisti principali delle puntate in programma per oggi.

FBI

Questa serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, segue le indagini dell'agenzia di New York. È incentrata su un'unità di agenti specializzati che risolvono casi complessi e di alto profilo, affrontando crimini di diversa natura, dalla corruzione al terrorismo. La serie si distingue per il suo approccio realistico e dettagliato alle operazioni dell'FBI e alle dinamiche di lavoro all'interno dell'agenzia.

Sinossi e cast dell'episodio: "Conseguenze"

La squadra dell'FBI è chiamata ad indagare sull'omicidio di un camionista, brutalmente ucciso dopo che due membri della gang dei Long Island Vandals rubano il suo furgone. All'interno del veicolo, trovano cinquecento litri di un reagente farmaceutico utilizzato per la produzione di fentanyl. Ignari del pericolo, i delinquenti decidono di utilizzare questo reagente contaminato per creare pillole che, tragicamente, porteranno alla morte di quattro giovani ragazze.

Parte del cast di FBI in una scena della serie

Mentre l'unità cerca di ricostruire la catena di eventi che ha portato a questo drammatico epilogo, si rendono conto che le pillole vengono vendute a un gruppo di giovani, facendo emergere una rete di distribuzione di droga che colpisce le comunità più vulnerabili. Durante le indagini, Jubal, uno degli agenti, scopre che il responsabile della vendita delle pillole è il figlio di un ex agente dell'FBI, nonché suo amico intimo. Mentre la tensione aumenta, la squadra deve agire rapidamente per fermare la diffusione delle pillole mortali e prevenire ulteriori tragedie.

Missy Peregrym

Zeeko Zaki

Jeremy Sisto

Alana De La Garza

John Boyd

Katherine Renee Turner

FBI: International

Questo spin-off, lanciato nel 2021, si concentra su un'unità del Bureau che opera a livello globale. La serie segue l'International Fly Team mentre affronta crimini che trascendono i confini nazionali. I casi trattati variano dall'antiterrorismo al traffico di esseri umani, e la serie offre uno sguardo approfondito su come l'FBI gestisce le operazioni internazionali e collabora con le forze di polizia di altri paesi.

Sinossi e cast dell'episodio "L'armata dell'oscurità"

In questo episodio avvincente, un gruppo di hacker spietati compie un omicidio brutale per rubare dati riservati e segretissimi in possesso della vittima. Tra le informazioni trafugate c'è un documento cruciale che riguarda la madre di Scott, attualmente detenuta in un penitenziario russo. Questa scoperta non solo solleva interrogativi sulla sicurezza nazionale, ma mette anche in grave pericolo la vita di Scott, che si trova in una situazione sempre più precaria.

Scena degli episodi finali della terza stagione di FBI International

Nel frattempo, la squadra dell'FBI inizia a preoccuparsi quando le tracce di Scott iniziano a svanire. Le sue ricerche disperate per trovare la madre lo portano a intraprendere un viaggio pericoloso, tutto senza avvertire i suoi colleghi. Con il tempo che stringe, la squadra deve lavorare freneticamente per rintracciare Scott e impedire che il suo desiderio di salvare la madre lo porti a una rovina certa. Con questo episodio Luke Kleintank e il suo personaggio Scott Forrester lasciano la serie.