Fatto in casa live – il menù di Natale con Benedetta: anticipazioni della puntata del 17 dicembre

Oggi 17 dicembre va in onda il primo appuntamento con Fatto in casa Live - il menù di Natale con Benedetta, ecco dove vederlo

Benedetta Rossi, la food star più seguita sui social e più amata della tv, ci accompagna nella preparazione di uno speciale menù di Natale nel suo primo appuntamento live targato Warner Bros. Discovery: Fatto in casa live - il menù di Natale con Benedetta, in onda in diretta oggi 17 dicembre dalle 14:00 su Real Time canale 31 e Food Network canale 33 e in live streaming su discovery+ e sul canale Youtube Fatto in casa da Benedetta, con la possibilità per il pubblico di interagire live con Benedetta via social nel corso del programma.

Benedetta aprirà le porte della sua cascina nelle Marche per accoglierci nella sua cucina e preparare insieme a lei in diretta un menù di Natale zero sbatti, con ricette golose a base di ingredienti semplici e idee originali da gustare e condividere con chi si ama nel giorno più atteso e magico dell'anno.

Dagli antipasti al dolce, festeggiare il Natale non è mai stato così appetitoso: si parte con il tagliere delle feste e una sfiziosa ghirlanda di Natale. Spazio poi a grandi classici per i primi: stracciatella in brodo e cannelloni "furbi". Si prosegue poi con il tradizionale lesso di famiglia e cotolette dorate. Dulcis in fundo, non può mancare il dolce principe delle feste: il panettone, in una golosissima versione gelato.

Fatto in casa live - il menù di Natale con Benedetta è prodotto da Talks Media per Warner Bros. Discovery. Lo speciale sarà disponibile in live streaming su discovery+.