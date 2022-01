Fatto da mamma e papà, da oggi su Rai2 la seconda stagione: ospiti Stefano De Martino ed Emanuela Aureli

Torna oggi su Rai2 alle 21:00 in punto Fatto da mamma e papà, il programma condotto da Flora Canto, giunto alla seconda edizione, che accoglierà nella sua cucina una mamma e un papà vip insieme ai quali preparerà le ricette preferite dai loro figli. La preparazione dei piatti sarà un'occasione di racconto per presentare al grande pubblico il personaggio televisivo nella sua veste più intima e familiare.

Ospiti della prima puntata saranno Stefano De Martino ed Emanuela Aureli.

Il conduttore napoletano preparerà uno dei piatti preferiti di suo figlio Santiago e si racconterà come padre. Risate assicurate poi con la simpaticissima Emanuela Aureli che si svelerà nelle vesti di mamma attenta e premurosa del piccolo Giulio attraverso la preparazione del dolce preferito da suo figlio.

Ci sarà anche una rubrica di approfondimento sull'alimentazione dei più piccoli, con Gianluca Mech, che nella prima puntata parlerà di pasta, tanto amata da grandi e piccini e sottoporrà a Lorenzo Cenci, ricercatore in nutrizione e metabolismo all'Università di Padova, tutte le domande, i dubbi e le curiosità sul giusto consumo di questo alimento.

Presente anche in questa edizione la rubrica dedicata alla merenda dei più piccoli, con la pastry chef Francesca Minnella che svelerà tutti i segreti per preparare le pizzette.